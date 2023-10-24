До Арбековской Заставы поедут еще 2 троллейбуса

24.10.2023 | 12:03

До Арбековской Заставы будет ездить не только троллейбус № 105, запущенный 23 октября. Об этом жителям Октябрьского района сообщил его глава Артем Садовов в Telegram.

«Хотелось бы продлить и остальные троллейбусные маршруты до Арбековской заставы, т. к. добавился огромный микрорайон. Там всего две остановочки от ТЦ «Весна», ныне конечная, но это будет большое подспорье для жителей», - написала пензячка в чате.

Глава района в ответ сообщил, что в рамках транспортной реформы планируется продление троллейбусных маршрутов № 6 и 7 до остановки «Арбековская застава».

На вопрос, когда ждать изменений, Артем Садовов дал такую информацию: «Все зависит от сроков поставки новых троллейбусов с автономным ходом, ориентировочные сроки - первый квартал 2024 года».

Ранее в Пензе анонсировали запуск еще одного троллейбусного маршрута - через улицы Воронова, Кижеватова.

По последним данным, в регион прибыли 45 из 94 новых троллейбусов, 37 из них уже прошли приемку и выпущены на линию.