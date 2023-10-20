10 новых троллейбусов для маршрута № 105 прошли приемку

20.10.2023 | 10:12

В четверг, 19 октября, еще 10 новых троллейбусов, ранее прибывших из Уфы, успешно прошли приемку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

В ближайшее время все эти машины выйдут на линию и будут курсировать по маршруту № 105 между Городом Спутником и Дальним Арбековом.

Как уточнили в министерстве, речь не идет об очередной поставке троллейбусов, новые машины в регион не прибывали, их по-прежнему 45, как заявлялось в конце сентября. 27 из них уже на линии, скоро к ним присоединятся 10 вышеупомянутых.

Таким образом, пройти проверку предстоит еще 8 доставленным в регион машинам.

Изначально регион приобрел 90 новых троллейбусов (по контракту их предполагали поставить до конца сентября), но по результатам проведенных торгов образовалась экономия в 202,5 млн рублей. На эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса. Таким образом, их общее число должно будет составить 94.

Маршрут № 105 начнет работу 23 октября. Стоимость проезда и провоза багажа составит 20 рублей. Подробно маршрут описан здесь, график движения - здесь.