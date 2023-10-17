«Через 2 года расползется»: дорогой Пенза - Сердобск решили заняться

17.10.2023 | 16:30

Дороге Пенза - Сердобск планируется уделить пристальное внимание. Ее будущее обсудили на заседании в областном правительстве в понедельник, 16 октября.

«Если сейчас не принять меры, то года через два там просто дороги не будет - она расползется», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

О намерениях рассказал руководитель «Поволжуправтодора» Кирилл Вдовин. Именно это учреждение отвечает за ее обслуживание.

«По сердобскому направлению мы сделали изыскания, отправили предложение Федеральному дорожному агентству. На следующий год планируется включить этот участок дороги в программу ремонта с усилением конструкций», - пояснил он.

Губернатор выразил готовность оказать поддержку в решении вопроса - направить официальное письмо в агентство, сообщили в областном правительстве.