Понедельник в Пензенской области будет ветреным, но теплым

15.10.2023 | 15:44

Понедельник, 16 октября, в Пензенской области будет ветреным. Ожидается, что местами порывы достигнут 15-20 м/с.

В региональном ГУ МЧС России объявили желтый уровень погодной опасности.

Утром, согласно данным синоптиков Gismeteo, будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха +7… +9 градусов. Днем - облачно с прояснениями, +14… +16 градусов, дождя не ожидается. Вечером столбик термометра опустится до +11… +13.

В целом синоптики обещают жителям региона дождливую и холодную неделю с дневной температурой +7… +9 градусов. Помимо осадков, неприятных ощущений добавит сильный ветер. Например, во вторник его порывы могут достигнуть 18 м/с.

В выходные погода не улучшится. В субботу возможны осадки, а в воскресенье, вероятно, похолодает до +4 днем.

На уходящей неделе жителей области часто предупреждали о желтом уровне погодной опасности, в частности сильном ветре. По заявлению синоптиков, таких дней будет становиться все больше.