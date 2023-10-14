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Общество

Рафик Ибрагимов о школе в Спутнике: Достойное место для детей

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Заслуженный строитель России, генеральный директор холдинга «Термодом» рассказал о том, как выбирали проект новой школы в Городе Спутнике, построенной к 1 сентября 2023 года.

По словам Рафика Ибрагимова, изначальной целью было построить лучшую школу для юных жителей Спутника.

«Искали уникальную школу на территории России. Приняли решение строить подобие той, что есть в Тамбове, но лучше. Мы усовершенствовали проект, он стал более современным, интересным. Снаружи насытили элементами благоустройства, изнутри - колоссальный набор оборудования», - рассказал Рафик Ибрагимов.

Он напомнил, что потребность в школьных местах для микрорайона была большая. При этом Город Спутник продолжает развиваться.

«Сейчас испытываю радость от того, что дети Города Спутника получили достойное место для образования», - подчеркнул заслуженный строитель России.

Также глава «Термодома» выразил благодарность губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко, который «сделал все, чтобы проект строительства школы в Спутнике был поддержан на высшем уровне».

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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