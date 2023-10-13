В Пензе объявили законным видеонаблюдение в троллейбусах

13.10.2023 | 15:20

Системы видеонаблюдения, установленные в новых троллейбусах, не нарушают законодательство о персональных данных. Об этом сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

«Незаконной является скрытая видеосъемка. Видеокамеры же, устанавливаемые внутри и вне салона транспортного средства, не являются скрытыми от пассажиров и достаточно быстро бросаются в глаза. Кроме того, о том, что осуществляется видеонаблюдение, информируют и соответствующие таблички в салоне», - пояснил директор организации Алексей Тархов.

Он добавил, что специализированные технические средства наблюдения устанавливаются в новых троллейбусах согласно законодательству в обязательном порядке для обеспечения безопасности.

Видеокамеры, по словам Тархова, позволяют решать параллельно несколько задач: фиксировать события в салоне, контролировать скорость, выявлять нарушения ПДД, мониторить и анализировать пассажиропоток. Доступ к видеоданным с привязкой к месту и времени записи могут получить сотрудники ФСБ, полиции, Ространснадзора.

Ранее в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области рассказали, что новые троллейбусы оснащены восемью цифровыми камерами. С их помощью контролируются обстановка на дороге, рабочее место водителя, двери (снаружи), состояние токоприемников и ситуация в салоне.