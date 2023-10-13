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Общество

14 октября жителей Пензенской области ждет туман

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В субботу, 14 октября, жителей Пензенской области встретит холодное утро, после которого наступит теплый день. Прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью уличные термометры покажут +1...+3 °C, днем воздух прогреется до +12...+14 °C. На протяжении суток будет дуть умеренный юго-западный ветер.

По предупреждению ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью и утром субботы в регионе ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

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