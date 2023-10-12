Строительство завода по переработке мусора оказалось под вопросом

12.10.2023 | 16:18

Пензенцам не стоит ждать появления мусороперерабатывающего завода в обозримом будущем. Вопрос о том, почему его не начнут строить, в четверг, 12 октября, поднял депутат Сергей Лукичев на заседании комиссии гордумы.

«В настоящее время ведется судебное производство по расторжению концессионного соглашения в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы», - зачитал он объяснение из доклада, подготовленного управлением ЖКХ, и поинтересовался, о каких обстоятельствах идет речь.

По словам начальника управления Ильдара Усманова, имеется в виду увеличение цен на строительно-монтажные работы.

«То есть мусороперерабатывающего завода не будет никогда», - сделал вывод депутат.

Ильдар Усманов сообщил, что вопрос не решен, пока идет судебное разбирательство.

«Оно идет, не идет, а денег если нет, на что строить-то?» - завершил тему риторическим вопросом Сергей Лукичев.

Речь о строительстве мусороперерабатывающего завода в Бессоновском районе идет уже много лет. Соответствующее концессионное соглашение было заключено еще в 2018-м. К 2021-му был выделен и оформлен земельный участок, разработан проект электроснабжения и обозначены расходы - 1 млрд 350 тыс. рублей. Подразумевалось, что завод будет действовать без сжигания отходов, а на полигон станут вывозить неутилизируемые фракции. Планируемая производственная мощность объектов должна была составить 287 тыс. тонн/год, или 57% всего объема ТКО, образующегося в Пензенской области.

По планам намечали начать строительство в 2021-м и закончить его в 2023-м. В начале 2023-го сообщалось, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» проводит анализ проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий мусороперерабатывающего завода. Теперь ситуация изменилась, и появление объекта находится под большим вопросом.