На маршруте № 20 должны появиться автобусы среднего класса

12.10.2023 | 19:45

В Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области рассказали, что ждет маршрут № 20 (Пенза-I - Барковка).

«20-й когда автобус будет? В маршрутку с сумками-колясками влезут - и все, мест нет», - пожаловался горожанин в телеграм-канале PenzaInform.

Представитель министерства ответил, что пока, согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы, для обслуживания маршрута № 20 могут быть задействованы только автобусы малого класса.

«В новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации для обслуживания маршрута № 20 планируется задействовать автобусы среднего класса, а также перевод указанного маршрута на регулируемый тариф и заключение государственного контракта с перевозчиком», - добавил он.

Предполагаемый срок реализации озвученного - 2024 год.