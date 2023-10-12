На маршруте № 20 должны появиться автобусы среднего класса

В Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области рассказали, что ждет маршрут № 20 (Пенза-I - Барковка).
«20-й когда автобус будет? В маршрутку с сумками-колясками влезут - и все, мест нет», - пожаловался горожанин в телеграм-канале PenzaInform.
Представитель министерства ответил, что пока, согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы, для обслуживания маршрута № 20 могут быть задействованы только автобусы малого класса.
«В новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации для обслуживания маршрута № 20 планируется задействовать автобусы среднего класса, а также перевод указанного маршрута на регулируемый тариф и заключение государственного контракта с перевозчиком», - добавил он.
Предполагаемый срок реализации озвученного - 2024 год.
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