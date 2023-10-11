В Пензе надземный переход сдадут одновременно с развязкой

11.10.2023 | 20:32

В среду, 11 октября, в Пензе проверили ход строительства развязки на 624-м километре трассы М-5. Объект хотят сдать в следующем году.

Решено, что в эксплуатацию одновременно введут и саму развязку, и надземный пешеходный переход.

Сейчас на объекте задействованы около 200 рабочих. Порядка 50 из них трудятся в первую смену, 30 - во вторую.

Подрядчик укладывает асфальт на съездах с развязки, устанавливает шумозащитные экраны, бортовые камни, монтирует освещение и делает тротуары, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ширина проезжей части моста составит 25 метров, на нем организуют 6 полос движения. Протяженность развязки - 4 км.

Продолжается строительство и надземного пешеходного перехода. На данный момент смонтировали несущие конструкции сооружения, специалисты заняты установкой перил и обустройством освещения.

Аналогов такому переходу в Пензенской области пока нет. Ширина пешеходной части - 3,8 метра, длина с лестничными сходами - 85 метров, а высота около - 6 метров. Под конструкцией смогут свободно проезжать крупногабаритные фуры.