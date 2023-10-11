В Пензе будут пристальнее следить за Чемодановской свалкой

11.10.2023 | 21:03

В среду, 11 октября, в Пензе на совещании в администрации города обсудили проблему возгорания мусора на открытых территориях. В данный момент ситуация с этим в городе обострилась.

Тревогу у властей вызывают пожары на мусорном полигоне в районе улицы Осенней, известной в народе как Чемодановская свалка.

Проведенная проверка показала, что поджоги там в некоторых случаях совершают неизвестные лица, которые используют свалку в коммерческих целях, к примеру, занимаются сбором металлолома.

В администрации решили усилить контроль за территорией и ограничить доступ на мусорный полигон. По периметру установят камеры наблюдения, а также ограждение, сообщили в пресс-службе мэрии.

На Чемодановской свалке пожары не редкость. Так, в начале октября там вспыхнул мусор на площади 250 кв. метров. Пламя ликвидировали. В министерстве ЖКХ и ГЗН региона рассказали, что «во избежание повторного возгорания на территории полигона несет дежурство расчет муниципальной пожарной части города Пензы».