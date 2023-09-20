Обозначен срок появления парковки на набережной Суры

20.09.2023 | 12:09

Платная парковка возле набережной - на углу улиц М. Горького и Урицкого - будет рассчитана на 40 машино-мест. Об этом сообщили в администрации Пензы.

Общая площадь участка, освободившегося после расселения ветхих домов, составляет 1 218 кв. м. Согласно проекту, по периметру парковки будут высажены декоративные кустарники и 13 деревьев. Кроме нее самой, организуют дополнительную пешеходную дорожку и продлят уже существующую.

«На данный момент проходит процедура заключения контракта. Ориентировочная дата окончания работ - до 30 ноября», - уточнили в мэрии.

Замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев заявил, что перекрытия территории набережной на время обустройства парковки не потребуется.

Обновленная набережная Суры - участок в районе подвесного моста - была открыта в мае. Там появились лавочки, амфитеатр, скейт-площадка и бесплатные туалеты. Тогда же, в мае, приняли решение создать рядом парковку для удобства горожан, приехавших к Суре на машинах.