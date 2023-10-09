В новом сезоне над Спутником пройдет авиашоу

09.10.2023 | 14:18

Сезон 2023 года был ярким и насыщенным на различные события, проходившие на набережной и главной сцене фонтанной площади Города Спутника.

Впрочем, холдинг «Термодом» привык удивлять жителей и гостей микрорайона. Следующей весной им будет представлена новая яркая страница в событийном календаре Спутника.

В небе над акваторией пройдет авиационное шоу гидропланов «Крылья Спутника». Пилоты уже проверили водоем как взлетно-посадочную полосу и остались довольны.

Подробности пока держатся в секрете, но это будет точно незабываемое зрелище.

Следить за подробностями можно на сайте penza-sputnik.ru.

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