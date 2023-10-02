Глава Кузнецка о призывниках: Беготня не красит мужчину

02.10.2023 | 20:15

В понедельник, 2 октября, на оперативном совещании в администрации Кузнецка обсудили осенний призыв в армию, стартовавший 1-го числа.

Глава города Сергей Златогорский призвал подчиненных плотно работать с военкоматом: согласовать и отметить День призывника, утвердить график заседаний призывной комиссии, на которых Златогорский будет присутствовать лично.

«Время серьезное, время суровое. Призывников сейчас не используют в военных действиях, хотя Афганистан и Чечню вытащили призывники, и ничего не случилось», - отметил он.

Глава города обратил особое внимание на уклонистов.

«Всем, кто активно скрывается, пора появиться перед глазами военкома, дабы не появляться перед глазами следователя. Все, кто будет скрываться, пообщаются со следователем либо всю жизнь будут сидеть в чулане, прятаться. Беготня не красит мужчину», - подчеркнул Сергей Златогорский.