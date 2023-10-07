В Пензе объяснили ограничения при безналичной оплате проезда

07.10.2023 | 14:05

В Пензе существует ограничение при безналичной оплате проезда в автобусах и троллейбусах. Так, единовременно одной картой можно оплатить только три билета.

Как пояснили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи, это связано с процессом списания денег.

Средства перечисляются не сразу после того, как карту приложили к валидатору, а позднее. Поэтому банк и перевозчик страхуются, ведь пассажир может купить много билетов, не имея нужной суммы на счете.

Также в министерстве напомнили, где в Пензе действует безналичная оплата проезда. Это автобусы № 54, 66, 70, 82с, 149, 130 и троллейбусы № 1, 2, 6, 7, 8, 9.

В маршрутках на данный момент принимаются только наличные. Пензенцы неоднократно обращались к властям с просьбой наладить данный способ оплаты в этом виде транспорта.

«В соответствии с действующим законодательством обязанность перевозчиков по продаже билетов в общественном транспорте путем безналичного расчета не предусмотрена», - ответили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».