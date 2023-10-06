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Общество

К новой школе в Заре построят подъездную дорогу

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В Заре продолжается строительство школы на 1 100 мест, которую начали возводить в мае и планируют открыть к 1 сентября 2024 года.

«В настоящее время на объекте задействованы более 100 человек, идет кладка стен из кирпича и пеноблоков. В этом году планируется завершить монтаж монолитного каркаса здания на 90%», - сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу, 6 октября.

Через месяц должна начаться установка окон, а затем - отделочные работы.

«Еженедельно по средам проходит оперативное совещание для решения вопросов, возникающих в ходе строительства. Положительная динамика встреч характеризуется оперативным производством работ, которые идут с опережением графика», - отметил начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Трехэтажная школа будет состоять из 9 блоков с лифтами и широкие лестничными маршами. На ее строительство выделено более 1,2 млрд рублей.

«Параллельно реализуется комплекс мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры. Подготовлена необходимая документация для строительства автомобильной дороги на улице Героя России Сергеева. Заключить договор с подрядной организацией и приступить к строительству планируется до конца октября, чтобы к началу учебного года подъездная дорога была готова», - уточнили в мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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