АО «Арбековское» помогло пензенцам реализовать их проект

06.10.2023 | 15:47

Дом № 60 на проспекте Строителей в Пензе получил грант на замену окон. Он стал одним из победителей городского конкурса социально значимых проектов по вопросам местного значения.

Мероприятие организовали в целях поддержки и развития территориального общественного самоуправления и инициатив жителей Пензы.

Сумма гранта составила 495 000 рублей, софинансирование - 303 000 рублей, из них от АО «Арбековское» - 200 000, от жителей - 103 000 руб. Общая стоимость проекта - 798 000 руб. Деньги потрачены на замену окон лестничных площадок на пластиковые.

АО «Арбековское» помогло жителям в подготовке документов для участия в конкурсе, организации собраний жителей и софинансировании. Пензенцы также активно участвовали в подготовке к конкурсу во главе с инициатором Галиной Борисовной Сотниковой, которая внесла большой вклад в это дело.

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