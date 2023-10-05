Более 13 300 пензенских педагогов вышли на пенсию досрочно

05.10.2023 | 14:31

Более 13 300 педагогов региона досрочно вышли на пенсию, средний размер которой 15 500 рублей. Такие данные в четверг, 5 октября, по случаю Дня учителя обнародовал Пензастат.

Право на досрочную страховую пенсию имеют преподаватели с 25-летним стажем педагогической работы и необходимым количеством пенсионных коэффициентов.

«С 2019 года выход на пенсию учителей откладывается с момента выработки специального стажа с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Например, в 2024 году на пенсию выйдут граждане, которые приобрели 25 лет педагогического стажа в 2021 году, при наличии 28,2 пенсионного коэффициента.

Если стаж отработан в 2023 году, то выйти на досрочную пенсию по старости гражданин сможет в 2028 году при наличии 30 пенсионных коэффициентов», - пояснили в Соцфонде.

Уточняется, что после выработки специального стажа учитель может сменить сферу деятельности.

В педагогический стаж включаются периоды временной нетрудоспособности, ежегодных оплачиваемых отпусков, декрета и профессионального обучения.