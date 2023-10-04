В пензенский КИМ поступило 11 пациентов с коронавирусом

04.10.2023 | 08:44

В среду, 4 октября, областной клинический центр спецвидов медпомощи предоставил оперативную информацию о заболеваемости коронавирусом.

За сутки в медучреждение поступило 11 человек, которым поставили диагноз COVID-19. Выписано 8 пациентов.

Сейчас на лечении в центре находятся 69 человек, в том числе 1 ребенок. В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 3 жителя области, искусственную вентиляцию легких проводят 1 пациенту.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные о заболеваемости коронавирусом в Пензенской области за минувшую неделю. Всего за этот период было выявлено 185 новых случаев инфекции, что на 19,4% больше, чем за предыдущую неделю (155).

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 11,9%, в прочих организациях - 2,2%, завоз с других территорий - 0%, явный контакт не установлен - 85,9%», - уточнили специалисты.