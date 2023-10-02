Сетевое издание|18+|Понедельник|2 окт 2023|17:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В парке Кузнецка при проверке аттракционов нашли массу нарушений

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Прокуратура выявила массу нарушений при проведении проверки в парке «Нескучный сад» в Кузнецке. На его территории расположены 3 аттракциона с высокой степенью потенциального биомеханического риска (колесо обозрения «Круговой обзор-М», качели «Емеля», качели «Хип-хоп») и 12 других.

Проверка обнаружила отсутствие средств для измерения роста и веса пассажиров, необходимых эвакуационных знаков, плана по эвакуации пассажиров с большой высоты и из кресел со значительным наклоном к земле, правил по обслуживанию аттракционов, схемы загрузки аттракциона пассажирами, табличек с требованиями к персоналу по порядку проведения ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и параметров, пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Были выявлены и другие нарушения требований технических регламентов.

По данному факту в отношении допустивших нарушения закона лиц возбудили два административных дела. «Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.

25 сентября главе Кузнецка Сергею Златогорскому доложили на планерке, что в следующем году городской парк ждут проблемы. Аттракцион «Колесо обозрения», который приносит основной доход, работать не будет: таково решение Ростехнадзора.

16 августа в парке им. Белинского в Пензе сошли с монорельса два первых вагончика аттракциона «Веселые горки». В дирекции парка сетевому изданию «ПензаИнформ» тогда сообщили, что объект коммерческий и за его техническое состояние и эксплуатацию отвечает индивидуальный предприниматель.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте