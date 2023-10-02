В парке Кузнецка при проверке аттракционов нашли массу нарушений

02.10.2023 | 15:29

Прокуратура выявила массу нарушений при проведении проверки в парке «Нескучный сад» в Кузнецке. На его территории расположены 3 аттракциона с высокой степенью потенциального биомеханического риска (колесо обозрения «Круговой обзор-М», качели «Емеля», качели «Хип-хоп») и 12 других.

Проверка обнаружила отсутствие средств для измерения роста и веса пассажиров, необходимых эвакуационных знаков, плана по эвакуации пассажиров с большой высоты и из кресел со значительным наклоном к земле, правил по обслуживанию аттракционов, схемы загрузки аттракциона пассажирами, табличек с требованиями к персоналу по порядку проведения ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и параметров, пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Были выявлены и другие нарушения требований технических регламентов.

По данному факту в отношении допустивших нарушения закона лиц возбудили два административных дела. «Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.

25 сентября главе Кузнецка Сергею Златогорскому доложили на планерке, что в следующем году городской парк ждут проблемы. Аттракцион «Колесо обозрения», который приносит основной доход, работать не будет: таково решение Ростехнадзора.

16 августа в парке им. Белинского в Пензе сошли с монорельса два первых вагончика аттракциона «Веселые горки». В дирекции парка сетевому изданию «ПензаИнформ» тогда сообщили, что объект коммерческий и за его техническое состояние и эксплуатацию отвечает индивидуальный предприниматель.