Начальник регионального УМВД Павел Гаврилин провел прием граждан

02.10.2023 | 11:27

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин лично встретился с гражданами в региональной приемной Президента Российской Федерации.

На встрече также присутствовал член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Раков.

«К руководителю ведомства за помощью обратилось 7 человек. Вопросы, которые волновали граждан, охватывали различные аспекты деятельности органов внутренних дел, а также другие вопросы, выходящие за рамки компетенции Министерства внутренних дел», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Одна из жительниц просила привлечь к ответственности соседей, навредивших ее имуществу. Павел Гаврилин дал указания подчиненным выяснить, что случилось, и разобраться в ситуации в течение 10 дней.

«Другая гражданка обратилась с вопросом бытового характера, и ей было разъяснено, куда можно обратиться для получения необходимой помощи и совета», - отметили в УМВД.

Остальные вопросы были связаны с договорными отношениями и наследством. Все их руководитель управления взял на личный контроль.