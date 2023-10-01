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Общество

Подсчитан рост среднего платежа за ЖКУ для семьи

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Пензячка Мария попросила губернатора прокомментировать рост тарифов на газ и капитальный ремонт для населения.

Ранее сообщалось, что в 2024-м минимальный размер взноса за капремонт для жителей области определили в 10,50 руб. в месяц за один квадратный метр жилья (сейчас пензенцы платят 9,50), а в ближайшие два года тариф на газоснабжение повысится почти на 20%.

Свою просьбу прокомментировать грядущий рост Мария оставила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Представитель министерства ЖКХ и ГЗН региона объяснил, что регулирование тарифов происходит в соответствии с законодательством и показателями прогноза Минэкономразвития РФ.

«Необходимость ежегодного пересмотра тарифов на коммунальные услуги обусловлена также ростом цен на энергоносители, материалы, ГСМ, увеличением ставок оплаты труда работников, удорожанием услуг сторонних организаций по обслуживанию оборудования и другими объективными причинами», - написал он.

Ожидается, что в 2024-м и плановом периоде 2025-го и 2026-го рост совокупного платежа за ЖКУ будет на уровне 9,8%.

«Индексация на 9,8% - предельный уровень увеличения тарифов, финальные его размеры в каждом субъекте федерации будут утверждать региональные власти», - напомнило издание РБК.

Эксперты подсчитали, что в среднем сумма коммунальных платежей на семью из трех человек, которая живет в квартире площадью 50 кв. м, вырастет на 500-550 рублей.

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