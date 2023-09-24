Пензенцам нужно приготовиться к значительному росту тарифа на газ

24.09.2023 | 16:07

В ближайшие два года тариф на газ для пензенцев повысится почти на 20%. Так, в 2024 году его предполагается проиндексировать на 11,2%, а в 2025-м - на 8,2%.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минэкомразвития РФ.

В ведомстве объясняют подорожание необходимостью обеспечивать надежные поставки природного газа всем категориям потребителей, а также реализацией программ социальной газификации и присоединением к единой системе снабжения новых регионов.

«При этом регулируемые цены на газ для промпотребителей проиндексируют еще на 10% уже с 1 декабря 2023 года, повышение не затронет население, компании ЖКХ и электроэнергетики», - отмечает ТАСС.

Предполагается, что рост оптовых цен на газ в стране вернется к значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию, в 2026 году.

Предыдущее повышение тарифа произошло 1 декабря 2022-го. Тогда газ для граждан подорожал на 8,5%.

Эксперты подсчитали, что в 2021-м стоимость газа проиндексировали на 3%, в 2020-м - также на 3%, в 2019-м - на 1,4%, в 2018-м - на 3,4%, в 2017-м - на 3,9%. Таким образом, грядущее увеличение - самое значительное за последние несколько лет.