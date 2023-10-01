На «Госуслугах» изменили правила входа в личный кабинет

01.10.2023 | 16:20

С воскресенья, 1 октября, для входа в личный кабинет на «Госуслугах» потребуется пройти двухфакторную аутентификацию.

Пока правило коснется новых пользователей, а также тех, кто восстанавливает доступ к учетной записи. Однако, как сообщает Минцифры России в своем канале в Telegram, в скором времени новшество затронет и всех остальных.

«Проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет правительство. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты.

Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», - поясняет ведомство.

На выбор предложат выбрать три варианта дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) и вход по биометрии.

Выбрать и установить параметры входа можно через вкладку «Безопасность» в личном кабинете.

«Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала - всего более 35 млн человек», - отметили в министерстве.

Данные пользователей на портале госуслуг нередко становятся добычей мошенников. На граждан, в том числе жителей Пензенской области, оформляют кредиты или же получают информацию, которую смогут использовать в дальнейших мошеннических схемах.

Двухфакторная идентификация, по заявлению Минцифры РФ, оградит пользователей от действий злоумышленников.