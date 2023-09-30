Сетевое издание|18+|Суббота|30 сен 2023|22:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жителей региона ждет аномально теплое воскресенье

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области в воскресенье, 1 октября, ожидается аномально теплая погода. Температура воздуха будет выше нормы на 6-8 градусов.

Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Утром в регионе обещают +12…+17 градусов, ясно. Ветер южный, умеренный, порывы до 4 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до +23…+25 градусов, будет малооблачно, без осадков. После 18:00 температура снизится до +20.

Теплым в области стал и последний день сентября. Днем термометр показал +21…+23. Такой показатель выше нормы. Например, в 2022-м в тот же день было облачно, +13…+16 градусов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте