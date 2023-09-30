Бородинский хлеб может стать «золотым» для пензенцев

30.09.2023 | 11:54

Ржаного хлеба в магазинах в следующем году может быть недостаточно, чтобы удовлетворить запросы покупателей. Кроме того, цены на него, вероятно, поднимутся.

Об этом предупредил глава Союза мукомолов Игорь Свириденко.

Как пишет РБК, причиной дефицита ржаного хлеба может стать сокращение производства соответствующей муки и проблемы с качеством зерна.

«В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн т, ржи 1-3-го классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема - рожь 3-го класса», - заявил Свириденко.

По его словам, показатели не лучшие. Кроме того, из-за несбалансированных цен на рынке сельхозпроизводители редко хотят заниматься рожью, поэтому есть риск остаться без нее.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет, я использую такой термин, псевдореликтом. Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья», - предупредил Свириденко.

В Минсельхозе РФ прокомментировали слова главы Союза мукомолов. Там заявили, что импорт ржи в Россию минимален, а объем ожидаемого урожая «достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба».