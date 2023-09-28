«Территория жизни» предлагает купить квартиру по ставке 3,8%

28.09.2023 | 14:42

За последний месяц на рынке недвижимости произошли серьезные изменения. Размер первоначального взноса на покупку квартиры увеличился до 20% от стоимости жилья, банки повысили годовые ставки.

Эта ситуация особенно неприятна для людей, готовившихся вложить средства в недвижимость. Вслед за ставками увеличились и платежи, и теперь желающие приобрести квартиру для проживания или в качестве инвестиции задумываются, стоит ли покупать сейчас или подождать улучшения условий.

Эксперты предполагают, что это было не последнее повышение ставки и до конца года возможно продолжение роста цен. Поэтому маловероятно, что условия покупки улучшатся. А значит, накопленный капитал останется неиспользованным или, что еще страшней, «сгорит» из-за растущей инфляции. Потерять крупную сумму обидно, и сбережения нужно эффективно использовать.

Эксперты до сих пор уверены: покупка недвижимости остается самой выгодной инвестицией. Квартира, приобретенная в первый год строительства, дорожает как минимум на 20%. А если это жилье в доме комфорт-класса, расположенном в микрорайоне с развитой инфраструктурой, то цифра может быть и выше.

Группа компаний «Территория жизни» предлагает выгодно использовать деньги и приобрести квартиру по низкой ставке 3,8% годовых в рамках программы «Честное субсидирование от застройщика» *. Кроме того, действуют дополнительные выгодные акции в жилом комплексе «Арбековская застава». Например, удвоение материнского капитала при покупке квартиры, а если не хватает на первоначальный взнос, то компания добавит недостающее в рамках программы «Портфель выгод».

«В программе предусмотрена одна из самых выгодных ставок в Пензе с низким процентом. К тому же не все застройщики региона используют такой инструмент. Застройщик субсидирует банковскую ставку для обеспечения более низкого процента и, как следствие, более выгодного ежемесячного платежа для клиента. А если семья использует материнский капитал в качестве первоначального взноса, то может получить скидку в его размере **», – рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Оформляя сделку сейчас, покупатель получает выгодную ставку 3,8% годовых. Этот показатель останется неизменным на протяжении всего срока кредитования, не увеличиваясь, независимо от экономических процессов и темпов инфляции. И размер платежа будет стабильно выгодным - он составит 18 401 рубль за 3-комнатную квартиру *** в жилом комплексе «Арбековская застава».

Это жилье в молодом, динамично развивающемся микрорайоне Арбеково. В квартирах ЖК «Арбековская застава» уже есть предчистовая отделка: стяжка и заливка полов, электроразводка, подключение розеток и выключателей. Качество можно оценить, воспользовавшись рум-туром.

Жилой комплекс «Арбековская застава» - это современный комфортный микрорайон Пензы с развитой инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для молодой семьи: школа, несколько детских садов и центров образования для дошкольников и подростков, спортивные объекты, торговые центры для взрослых. Также у района отличная транспортная доступность, благодаря новым современным дорогам можно доехать до центра города за 20 минут. Также в районе есть пешеходный бульвар и зеленая аллея для прогулок с детьми. Здесь регулярно проходят праздники для всей семьи. В 2021 году аллею отметили наградой «Лучшая пешеходная улица от застройщика» по версии Единого ресурса застройщиков РФ.

Подробности о других акциях можно уточнить по телефону 203-000 или лично обратившись в офисы продаж по адресам: улица 65-летия Победы, 29 (9:00 - 21:00), улица Ульяновская, 91а (9:00 - 18:00).

Персональный менеджер подскажет, какой вариант планировки и отделки лучше выбрать, а также подберет выгодные условия покупки недвижимости. Покупатель сможет лично оценить качество работ и отделки.

* Название рекламной акции - «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 3,8% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

** Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Размер скидки не превышает 775 тысяч рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют: 1- и 2-комнатные квартиры в строении № 11 6-го микрорайона 1-4-й очереди ЖК «Арбековская застава»; 3-комнатные квартиры в строении № 11 7-го микрорайона ЖК «Арбековская застава»; 3-комнатные квартиры в строении № 15Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31, ЖК «Арбековская застава; на 2- и 3-комнатные квартиры в строениях № 11, 12, 15, 16, 19, 20 (2-я очередь) ЖК «Лугометрия». Количество квартир ограничено, информация о суммировании с другими акциями - у представителей застройщика.

*** Расчет произведен для 3-комнатной квартиры площадью 75,77 кв. м в строении № 11 6-го микрорайона ЖК «Арбековская застава».

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