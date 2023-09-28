По погоде 29 сентября узнавали, какой будет зима

28.09.2023 | 22:00

Ночь на пятницу, 29 сентября, выдастся прохладной (+6..+8 градусов), зато днем воздух снова хорошо прогреется и погода будет комфортной.

По данным местного гидрометцентра, термометр покажет до +21...+23°С.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер с запада.

По мнению синоптиков, в грядущие выходные в дневные часы будет так же тепло.

По народному календарю, 29 сентября - Ефимия, Птичья костка. В этот день на Руси ловили глухарей или уток и по их косточкам гадали, какой будет зима (чем больше жира на них, тем сильнее прогнозировали морозы). Для жителей городов сейчас такая примета неактуальна, а вот другую вполне можно проверить. Считалось, что, если на Ефимию тепло и сухо, зима придет поздно и будет мягкой.