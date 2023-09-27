Востребованность троллейбусного маршрута в Засечное проверят

27.09.2023 | 08:27

В Пензе решили удостовериться в необходимости запуска нового троллейбусного маршрута, который соединит Дальнее Арбеково и Засечное.

Машины также будут проезжать через проспект Победы, Заводской район и центр.

Министерство цифрового развития, транспорта и связи региона запустило специальный опрос для горожан. Результаты позволят проанализировать востребованность будущего маршрута, пояснили в управлении транспорта и связи Пензы.

Создатели анкеты заверили, что она анонимная и что запуск троллейбусов в Засечное не означает отмены других маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Засечном ведется строительство транспортно-пересадочного узла, а также контактной сети и тяговых подстанций. Работы предполагают завершить к концу 2023-го.

Планируется прокладка 3,3 км контактной сети. Она охватит улицы Сухумскую, Светлую, Алую и Олимпийскую. Так как новые троллейбусы на автономном ходу (он составляет около 20 км), то на некоторых улицах сеть не потребуется.