Востребованность троллейбусного маршрута в Засечное проверят

В Пензе решили удостовериться в необходимости запуска нового троллейбусного маршрута, который соединит Дальнее Арбеково и Засечное.
Машины также будут проезжать через проспект Победы, Заводской район и центр.
Министерство цифрового развития, транспорта и связи региона запустило специальный опрос для горожан. Результаты позволят проанализировать востребованность будущего маршрута, пояснили в управлении транспорта и связи Пензы.
Создатели анкеты заверили, что она анонимная и что запуск троллейбусов в Засечное не означает отмены других маршрутов.
Ранее сообщалось, что в Засечном ведется строительство транспортно-пересадочного узла, а также контактной сети и тяговых подстанций. Работы предполагают завершить к концу 2023-го.
Планируется прокладка 3,3 км контактной сети. Она охватит улицы Сухумскую, Светлую, Алую и Олимпийскую. Так как новые троллейбусы на автономном ходу (он составляет около 20 км), то на некоторых улицах сеть не потребуется.
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