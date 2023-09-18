Число маршрутов общественного транспорта в Пензе сократится вдвое

18.09.2023 | 12:11

В Пензе более чем в два раза сократится число маршрутов общественного транспорта. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

Если сейчас их 56, то останется всего 24: 5 будут обслуживаться троллейбусами, 5 - автобусами большого класса, 10 - автобусами среднего класса, остальные маршрутками.

Последние пустят в те районы, где пассажиропоток небольшой.

«Транспортную реформу планируется реализовать в 2024 году», - уточнили в министерстве.

Некоторых изменений не придется ждать так долго: к примеру, уже в октябре этого года планируется открыть новый троллейбусный маршрут. Рогатые машины будут курсировать между Городом Спутником и Дальним Арбековом через Заводской район и проспект Победы.

В июле 2023-го министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин заявлял, что в общей сложности на полную реализацию реформы потребуется не менее трех-пяти лет.