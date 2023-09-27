В Пензу привезут мощи Георгия Победоносца

27.09.2023 | 10:43

В Пензе готовятся принять ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибудет в областной центр 3 октября.

Торжественная встреча состоится в 7:30 в Спасском кафедральном соборе.

«Здесь святыня будет пребывать до 19:00 4 октября. Храм открыт для посещения ежедневно с 7:00 до 19:00», - сообщили в Пензенской епархии.

Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца побывал уже во многих храмах страны. Перемещение святыни по епархиям стартовало 6 мая в рамках акции «Всероссийский молебен о победе».

«Общенародная акция охватывает 100 городов всех 89 регионов Российской Федерации. К принесению из Свято-Троицкой Сергиевой лавры ковчега с частицей мощей небесного покровителя Российского воинства во всех городах приурочено совершение молебнов о победе», - добавили в епархии.