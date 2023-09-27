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Общество

В Пензе почти в два раза превышен коэффициент озеленения

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В Пензе пока не планируют создавать новые парки. По данным специалистов, город озеленен более чем достаточно.

Однако жителям областного центра не хватает мест, где можно было бы отдохнуть.

«Народ пензенский после трудовых дней хочет выйти на улицу и дышать свежим воздухом где-нибудь в парке, сквере рядом с домом, а не ехать за тридевять земель», - поделилась мнением на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» горожанка Татьяна.

Ей ответил представитель управления градостроительства и архитектуры Пензы.

«В настоящее время организация новых парков не предусмотрена. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования города, суммарная площадь озелененных территорий общего пользования: парков, садов, бульваров, скверов - должна быть не менее 16 кв. м на человека. По данным на 2023 год, коэффициент озеленения в городе Пензе составляет 28,6 кв. м на человека», - пояснили Татьяне.

В управлении добавили, что процесс озеленения тем не менее продолжается. Так, в городе ежегодно высаживают новые деревья.

В начале сентября сообщалось, что на эти цели в Пензе готовы потратить 16 млн 720 тысяч рублей. Планируется закупка саженцев дубов, каштанов, лип и кустарников. В апреле этого года проводился другой аукцион на озеленение, сумма контракта составила 6 млн 499 тыс. 432 рубля.

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