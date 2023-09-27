В Минобороны обозначили срок реализации целей СВО

27.09.2023 | 07:44

Намеченных целей СВО на Украине планируют достичь до 2025 года. Об этом во вторник, 26 сентября, на заседании коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Слова министра приводит издание «Московский комсомолец».

Шойгу заявил, что «США и их союзники продолжают вооружать ВСУ» и в таких условиях Миноброны России наращивает боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок более современного оружия и совершенствования подготовки войск.

«Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», - заявил Шойгу.

СВО на Украине была объявлена 24 февраля 2022 года. 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Призванных граждан отправили сначала на подготовку, а после в зону спецоперации. Известно, что ротация для них не предусмотрена, они вернутся домой после завершения СВО.