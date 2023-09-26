Пензенцев ждет 15-градусный перепад температуры

В среду, 27 сентября, днем в Пензе будет тепло, но к ночи температура снизится так сильно, что горожанам пригодятся не только куртки, но и шапки.
По данным местного гидрометцентра, в дневное время воздух прогреется до +20...+22 °С.
Ожидается переменная облачность, существенные осадки не прогнозируются. Будет дуть умеренный ветер с севера.
А вот к ночи столбик термометра опустится до +4...+6 °С. Такие перепады характерны для бабьего лета.
По народному календарю 27 сентября отмечается Воздвиженье. Подмечали, что в это время зима «придвигается», а лето и осень «отодвигаются».
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