Пензенцев ждет 15-градусный перепад температуры

26.09.2023 | 21:33

В среду, 27 сентября, днем в Пензе будет тепло, но к ночи температура снизится так сильно, что горожанам пригодятся не только куртки, но и шапки.

По данным местного гидрометцентра, в дневное время воздух прогреется до +20...+22 °С.

Ожидается переменная облачность, существенные осадки не прогнозируются. Будет дуть умеренный ветер с севера.

А вот к ночи столбик термометра опустится до +4...+6 °С. Такие перепады характерны для бабьего лета.

По народному календарю 27 сентября отмечается Воздвиженье. Подмечали, что в это время зима «придвигается», а лето и осень «отодвигаются».