В Заре завершается строительство двух домов для переселенцев

22.09.2023 | 12:43

В пензенском микрорайоне Заря продолжается возведение многоэтажек для переселенцев из аварийного жилищного фонда. О ходе строительства в четверг, 21 сентября, рассказали в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

«Завершены основные работы по дому № 3. Выполнены устройство кровли, отделка фасада, смонтированы лифты. Ведутся работы по внутренней отделке квартир и мест общего пользования дома, установке дверей, благоустройству.

По дому № 4: ведутся работы по устройству кровли, отделке фасада, установке оконных конструкций, стяжке пола, благоустройству. Застройщик приступил к внутренней отделке», - уточнили в пресс-службе.

Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2023 года.

Кроме того, сейчас возводятся стены дома № 5, заканчиваются статические наблюдения испытуемых свай по зданию № 6. Строения № 7 и 8 начнут возводить в конце 2023-го.

«Всего в Заре будет построено 8 многоквартирных домов на 944 квартиры, их них 916 квартир - для предоставления расселяемым гражданам по программе переселения из аварийного жилищного фонда», - заключили в министерстве.