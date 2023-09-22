Глава Кузнецка рассказал о ходе строительства поликлиники

22.09.2023 | 21:34

В Кузнецке продолжается строительство центральной городской поликлиники. О ходе работ на объекте в пятницу, 22 сентября, рассказал глава города Сергей Златогорский.

«Ведется прокладка тепловых сетей, заливка межэтажных перекрытий и вязка арматуры колонн 1-го этажа основного корпуса, кладка внутренних перегородок в цокольном этаже», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что поликлиника для взрослого населения будет рассчитана на 600 посещений в смену. Стоимость объекта здравоохранения составит около 1 млрд рублей. Сдать его в эксплуатацию предполагается в 2025 году.

О планах рассказывалось в конце 2021-го, за 2022-й для новой поликлиники разработали проектно-сметную документацию. Ранее уточнялось, что здание будет располагаться на улице Свердлова, 115.

В структуру Кузнецкой межрайонной больницы сейчас входят 4 поликлиники. Они не соответствуют современным нормам и требованиям к зданиям, в которых размещаются медицинские организации. В них невозможно расположить все функциональные подразделения и разделить потоки пациентов. В новом здании намерены открыть центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с современным оборудованием.