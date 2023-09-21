В Вадинском районе студент-очник полгода числился безработным

21.09.2023 | 12:43

В Вадинском районе студент-очник незаконно получал пособие по безработице. Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки.

В сентябре прошлого года 24-летний местный житель зарегистрировался в центре занятости как безработный. Ему назначили выплату и за полгода выдали более 53 000 рублей.

По прошествии шести месяцев молодого человека сняли с учета.

«Однако на момент обращения в орган занятости и на протяжении всего периода получения пособия по безработице указанный гражданин являлся студентом профессионального образовательного учреждения и получал образование по очной форме обучения, то есть, в силу требований федерального закона, относился к категории занятых граждан, не имеющих права на получение пособия по безработице», - объяснила сарший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На молодого человека хотели завести уголовное дело по факту мошенничества, однако в его возбуждении органом предварительного расследования было отказано.

«По итогам проверки в целях возмещения причиненного бюджету Российской Федерации ущерба прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с гражданина незаконно полученного пособия по безработице. Решением суда иск прокурора удовлетворен», - заключила Светлана Артамонова.