В Вадинском районе студент-очник полгода числился безработным

В Вадинском районе студент-очник незаконно получал пособие по безработице. Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки.
В сентябре прошлого года 24-летний местный житель зарегистрировался в центре занятости как безработный. Ему назначили выплату и за полгода выдали более 53 000 рублей.
По прошествии шести месяцев молодого человека сняли с учета.
«Однако на момент обращения в орган занятости и на протяжении всего периода получения пособия по безработице указанный гражданин являлся студентом профессионального образовательного учреждения и получал образование по очной форме обучения, то есть, в силу требований федерального закона, относился к категории занятых граждан, не имеющих права на получение пособия по безработице», - объяснила сарший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
На молодого человека хотели завести уголовное дело по факту мошенничества, однако в его возбуждении органом предварительного расследования было отказано.
«По итогам проверки в целях возмещения причиненного бюджету Российской Федерации ущерба прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с гражданина незаконно полученного пособия по безработице. Решением суда иск прокурора удовлетворен», - заключила Светлана Артамонова.
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