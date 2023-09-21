21.09.2023 | 14:39

В пятницу, 22 сентября, в Пензе пройдет первая встреча селлеров маркетплейсов от компании MPSELLERS. На ней разберут самые актуальные темы - стратегии выхода на высокие продажи и правильное бизнес-окружение.

Спикеры поделятся опытом привлечения инвестиций, успешными кейсами и стратегиями, которые помогут слушателям вывести бизнес на новый уровень. Также расскажут о методологии поиска трендового товара и поставщика и налаживание поставок из Китая.

Перед гостями выступят основатель компаний «РусКвант» и EnvyBox Алексей Молчанов (тема «Быстрое достижение целей. Искусство маленьких шагов»), генеральный директор компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков (тема «Сила окружения»), генеральный директор DeWell Дмитрий Денисов (тема «Роль инвестора в бизнесе и где его найти»), основатели JohnHome и THE21 Алексей Мошнов и Ильдар Мамышев (тема «Стратегия выхода на 1, 5 и 20 миллионов оборота на маркетплейсах») и основатель инвестиционной компании в сфере цифрового ретейла MA Decigi Никита Пытько.

На мероприятии можно будет познакомиться с топовыми селлерами, узнать последние тренды маркетплейсов и найти новых партнеров. Закончится оно ужином, выступлением группы LittleBit и неформальным нетворкингом (входит в стоимость билета).

Также гостей ждет розыгрыш призов и эксклюзивная возможность вступить в клуб селлеров и попасть в топ-окружение.

Занять место - а их всего 100 - можно по ссылке: docs.google.com/forms/d/1czGHKJkMp93yxES_N156ryxr-6U4gA0kGTZtpS6E22c/edit. Стоимость - 1 500 рублей. Дресс-код - белый ft черный. Место встречи - банкетный зал «Лермонтовъ».

Социальные сети и чаты - t.me/+DR2XjC1z_Zo4ZWJi, vk.com/mpsellerspenza.

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