В Пензе детсадовцы почувствовали себя инспекторами ДПС

20.09.2023 | 16:35

В Пензе воспитанников детского сада № 142 посадили за руль патрульной машины ДПС и дали им в руки громкоговоритель. Так прошло мероприятие «Дорога - это не игрушки», приуроченное к Всероссийской неделе безопасности.

В гости к юным пензенцам пришли сотрудники Госавтоинспекции. Они напомнили правила поведения на дороге, объяснили, как безопасно переходить проезжую часть, и вместе с ребятами повторили сигналы светофоров и знаки.

Также детям показали патрульный автомобиль и мотоцикл. Каждый смог почувствовать себя сотрудником ДПС, посидеть в салоне машины и обратиться к друзьям через громкоговоритель.

«В мероприятии приняли участие более 100 детей, а у некоторых ребят появилась новая мечта - в будущем стать сотрудниками Госавтоинспекции», - рассказала старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Визит людей в погонах подарил детсадовцам яркие впечатления. Они смогли закрепить знания, способные сохранить жизнь.

«Мне очень понравилось это мероприятие. Я хочу, чтобы еще раз приехали», - поделилась юная пензячка Ульяна.