Сетевое издание|18+|Среда|20 сен 2023|16:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Избежать трагедии: куда пензенцам звонить, если пахнет газом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В официальном телеграм-канале областного правительства напомнили, куда пензенцам нужно звонить, если в квартире или подъезде пахнет газом. Необходимо набрать номер 56-28-54.

«Специалисты газовой службы примут у вас заявку и вышлют дежурную бригаду, которая проведет осмотр и поможет решить проблему. Напоминаем, что утечка газа может быть очень опасна: это легковоспламеняемое вещество, которое может привести к серьезному пожару», - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют во избежание взрыва газа не оставлять на плите посуду с кипящей водой, не проверять утечку пламенем спички, не пользоваться колонкой, если в дымоходе нет тяги (ее проверяют, поднеся к топке горящую спичку), не использовать дымоходы колонки не по назначению (для сушки белья), проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены (после замены газового баллона это нужно сделать обязательно), перекрывать подачу на трубе газопровода или закручивать вентиль на баллоне, уходя из квартиры.

Утром в среду, 20 сентября, произошел взрыв газа в Балашихе. Повреждены как минимум 10 квартир, погибли 5 человек.

Причиной стала утечка газа в одной из квартир. При этом один из жильцов заявил журналистами, что за месяц до трагедии дом проверяли сотрудники газовой службы.

Из квартир эвакуировали 170 человек, есть угроза дальнейшего обрушения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте