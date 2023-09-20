Избежать трагедии: куда пензенцам звонить, если пахнет газом

20.09.2023 | 14:52

В официальном телеграм-канале областного правительства напомнили, куда пензенцам нужно звонить, если в квартире или подъезде пахнет газом. Необходимо набрать номер 56-28-54.

«Специалисты газовой службы примут у вас заявку и вышлют дежурную бригаду, которая проведет осмотр и поможет решить проблему. Напоминаем, что утечка газа может быть очень опасна: это легковоспламеняемое вещество, которое может привести к серьезному пожару», - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют во избежание взрыва газа не оставлять на плите посуду с кипящей водой, не проверять утечку пламенем спички, не пользоваться колонкой, если в дымоходе нет тяги (ее проверяют, поднеся к топке горящую спичку), не использовать дымоходы колонки не по назначению (для сушки белья), проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены (после замены газового баллона это нужно сделать обязательно), перекрывать подачу на трубе газопровода или закручивать вентиль на баллоне, уходя из квартиры.

Утром в среду, 20 сентября, произошел взрыв газа в Балашихе. Повреждены как минимум 10 квартир, погибли 5 человек.

Причиной стала утечка газа в одной из квартир. При этом один из жильцов заявил журналистами, что за месяц до трагедии дом проверяли сотрудники газовой службы.

Из квартир эвакуировали 170 человек, есть угроза дальнейшего обрушения.