Разрушения после взрыва газа в многоэтажке Балашихи сняли на видео

20.09.2023 | 09:22

В сети появились кадры с последствиями взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе. Их публикует Telegram-канал Shot.

На них видно, что взрыв разрушил квартиры на трех этажах многоэтажного дома, помещения завалены разрушенными стенами. В близлежащих квартирах выбиты окна, на месте работают сотрудники экстренных служб.

По данным МЧС, из-за взрыва обрушились два этажа, передает ТАСС. В министерстве подтвердили факт взрыва газа в здании под Москвой.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября. В результате оказались повреждены несколько квартир.

Предварительно, есть пострадавшие, их точное число пока не приводится.

Источник видео - t.me/shot_shot/.