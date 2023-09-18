Пензенская область улучшила позиции в рейтинге приверженности ЗОЖ

18.09.2023 | 09:10

Пензенская область, по данным за 2022 год, смогла улучшить показатели по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ).

Область получила 79,3 балла (78,0 - в 2021-м) и заняла 12-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по приверженности граждан ЗОЖ, который составили эксперты ria.ru.

В основу исследования легли 7 показателей, характеризующих потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

В рейтинге Пензенскую область опередили Ульяновская и Саратовская, получив 82,7 и 80,9 балла соответственно и заняв 6-ю и 10-ю строчку. Тамбовская область оказалась на 15-м месте, за год ухудшив показатель с 79,1 балла до 78,5. Республика Мордовия в списке 30-я (70,4 балла).

Больше всего любят ЗОЖ в Чеченской Республике и Дагестане. Эти регионы заняли 1-е и 2-е место. Менее всего придерживаются правил здорового образа жизни на Камчатке и в Еврейской АО. Они расположились на двух последних строчках рейтинга.