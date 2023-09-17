Жители Пензенской области смогут быстрее жениться

Минюст РФ задумал отменить обязательный месяц ожидания перед заключением брака. Пары смогут расписаться сразу же, как подали заявление в загс.
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Известно, что сейчас скорые свадьбы разрешают тем, у кого имеется уважительная причина: беременность невесты, рождение ребенка, отправка жениха на службу в рядах ВС РФ, угроза жизни.
В Минюсте рассмотрели предложение отменить месяц ожидания и согласились, что этот срок не нужен. Для его отмены требуется внести соответствующие поправки в законодательство.
«Зато месяц на раздумья перед разводом Минюст хочет оставить. Его дадут даже решившей расстаться паре, у которой нет общих несовершеннолетних детей», - отмечает издание.
Эксперты предполагают, что в случае смягчения условий и отмены месяца на раздумья в стране может увеличиться количество разводов.
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