Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 сен 2023|12:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жители Пензенской области смогут быстрее жениться

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Минюст РФ задумал отменить обязательный месяц ожидания перед заключением брака. Пары смогут расписаться сразу же, как подали заявление в загс.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Известно, что сейчас скорые свадьбы разрешают тем, у кого имеется уважительная причина: беременность невесты, рождение ребенка, отправка жениха на службу в рядах ВС РФ, угроза жизни.

В Минюсте рассмотрели предложение отменить месяц ожидания и согласились, что этот срок не нужен. Для его отмены требуется внести соответствующие поправки в законодательство.

«Зато месяц на раздумья перед разводом Минюст хочет оставить. Его дадут даже решившей расстаться паре, у которой нет общих несовершеннолетних детей», - отмечает издание.

Эксперты предполагают, что в случае смягчения условий и отмены месяца на раздумья в стране может увеличиться количество разводов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте