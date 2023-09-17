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Общество

Выбоины на дорогах в Пензе измерила прокуратура

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Пензенские водители жалуются на множество брошенных разрытий и провалов на дорогах в областном центре. Дефекты должны вовремя устранять ресурсники.

Их работу проверили сотрудники прокуратуры Пензенской области и установили несколько нарушений.

Так, напротив дома № 28 на улице Куйбышева, дома № 108Б, корпус 4, на Калинина, а также на пересечении Лобачевского и Краснова обнаружены выбоины на примыкании к смотровым колодцам.

У дома № 106а на улице Калинина сотрудники надзорного органа выявили отклонения по вертикали крышек люка относительно поверхности асфальта на 5 сантиметров.

Руководителю ресурсоснабжающей организации, отвечающей за данные колодцы, внесли представления.

В отношении должностного лица организации возбудили дело об административном правонарушении (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении).

Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

«Проверки исполнения ресурсоснабжающими организациями Пензы законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при устранении аварий на коммунальных сетях и проведении при этом земляных работ продолжаются. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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