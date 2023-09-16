Пензенская область получит 130 млн на строительство глэмпингов

16.09.2023 | 10:32

Пенза впервые вошла в число регионов, которые получат федеральные средства на развитие глэмпингов - мест для отдыха с комфортными условиями проживания в палатках или домиках.

Тема поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения туристов вошла в повестку дня заседания Правительства РФ.

«В начале лета мы уже направили около 8 млрд рублей на эти цели. Сегодня выделим дополнительно еще 10 млрд рублей, которые в течение двух лет получат 58 российских субъектов. Таким образом, будет создано свыше 8 тысяч номеров в гостиницах, что станет весомым стимулом для развития регионов», - сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

По словам председателя правительства, уже в следующем году у граждан появится более широкий выбор вариантов проведения отпуска. Михаил Мишустин отметил, что спрос на такие места отдыха велик.

Пензенская область получит на строительство глэмпингов почти 130 млн рублей. Эти средства пойдут на создание городской базы отдыха на воде «Маяк» в Пензе, строительство глэмпинг-парка в Бессоновском районе, расширение и обновление номеров базы отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском районе.