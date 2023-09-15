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Общество

В центре Пензы собрали сотрудников патрульно-постовой службы

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В пятницу, 15 сентября, на площади им. Ленина в Пензе состоялся общегородской развод патрульно-постовых нарядов полиции. Его приурочили к 100-летию со дня образования патрульно-постовой службы в системе МВД России.

Общегородской развод начался с инструктажа. На нем до заступающих на службу довели задачи по охране общественного порядка и ориентировки на розыск.

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин, обратившись к собравшимся, отметил, что их ежедневный самоотверженный труд обеспечивает безопасность граждан.

Гостями мероприятия стали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, глава Пензы Александр Басенко и другие официальные лица. Они вручили сотрудникам патрульно-постовой службы почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.

После этого полицейские торжественным маршем прошли по площади и отправились выполнять свои обязанности.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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