В центре Пензы собрали сотрудников патрульно-постовой службы

15.09.2023 | 20:15

В пятницу, 15 сентября, на площади им. Ленина в Пензе состоялся общегородской развод патрульно-постовых нарядов полиции. Его приурочили к 100-летию со дня образования патрульно-постовой службы в системе МВД России.

Общегородской развод начался с инструктажа. На нем до заступающих на службу довели задачи по охране общественного порядка и ориентировки на розыск.

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин, обратившись к собравшимся, отметил, что их ежедневный самоотверженный труд обеспечивает безопасность граждан.

Гостями мероприятия стали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, глава Пензы Александр Басенко и другие официальные лица. Они вручили сотрудникам патрульно-постовой службы почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.

После этого полицейские торжественным маршем прошли по площади и отправились выполнять свои обязанности.