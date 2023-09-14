Пицца из известных сетей вместо сыра содержала фальсификат

14.09.2023 | 08:46

Роскачество изучила состав сыра, который используют в приготовлении пиццы «Маргарита» известные пиццерии и торговые сети. Выяснилось, что почти в половине случаев вместо указанного на упаковке сыра используется сырный продукт с растительными жирами.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Эксперты выбрали 20 торговых марок товара: 14 из них приготовили в пиццериях, четыре куплены как замороженный полуфабрикат, две - как полуфабрикат охлажденный. Оказалось, что на маркировке ни в одном случае производитель не указал растительные жиры.

Признаки фальсификации обнаружились в продукции девяти торговых марок: «Шеф-Перекресток», «Империя пиццы», «Многолосося», Pizza Hut, «Цезарь», «Сыроварня», Dostaевский, La Trattoria, PizzasSushiWok.

Максимально близкий состав к требованиям ГОСТ на молоко и молочную продукцию был у сыра пицц Spar, Papa John's, «Самокат», «Алло! Пицца», Ozon fresh, «Додо Пицца», Domino's, «ВкусВилл», Il Patio.

Роскачество направило результаты исследования производителям, продавцам и в контрольно-надзорные органы.

Любителям пиццы следует иметь в виду: с сырным продуктом из растительных жиров она дешевле, чем с настоящим сыром. Ее стоимость за 100 граммов составляет от 43 до 90 рублей, тогда как среди пицц с настоящим сыром - от 71 до 205 рублей.