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Общество

В Пензе подняли вопрос о включении отопления в детсадах

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В городской администрации ответили на обращение жительницы Пензы, попросившей в соцсети «ВКонтакте» своевременно начать отапливать детские учреждения.

«Утром дети приходят в холодное помещение. В детских садах ложатся во время тихого часа в холодные постели, а потом болеют», - обрисовала ситуацию пензячка.

Представитель мэрии пояснил, что на среду, 13 сентября, во всех образовательных учреждениях города температура соответствует нормам СанПиН. «Однако в администрации Пензы будет рассмотрен вопрос о досрочной подаче тепла в детские сады и школы», - добавил он.

Также следует помнить, что воспитателям разрешено включать сертифицированные масляные обогреватели до прихода детей.

Официальным основанием для включения центрального отопления служит показатель среднесуточной температуры воздуха за последние 5 суток. Если это значение не превышает +8 градусов, отопительный сезон начинается.

В 2022 году он стартовал в Пензе 26 сентября. Как обычно, первыми потеплели батареи в учреждениях образования и здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы и др.

За несколько дней до начала отопительного сезона родители малышей во «ВКонтакте» также жаловались на холодные группы. Им объясняли, что, запустив подачу тепла, остановить ее будет невозможно, а это обычно вызывает претензии со стороны жителей по поводу чрезмерного отопления и излишних расходов на оплату коммунальных платежей.

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