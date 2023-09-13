Родители детей-инвалидов смогут работать и получать соцвыплаты

13.09.2023 | 10:58

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект указа Президента, которые позволят родителям детей с инвалидностью работать и параллельно получать пособие по уходу.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сейчас выплату в размере 10 000 рублей получают только неработающие родители и опекуны, ухаживающие за детьми-инвалидами или взрослыми инвалидами I группы с детства.

Минтруд предлагает предоставлять пособие и тем, кто занят частично.

«Под частичной занятостью понимается осуществление трудовой деятельности:

- на условиях неполного рабочего времени;

- дистанционно (удаленно);

- на дому (надомники);

- по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг;

- в связи с приобретением статуса индивидуального предпринимателя, а также иной частной практики;

- в связи с применением лицом специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», - говорится в документе.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года.