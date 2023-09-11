В Терновке из-за учений ФСБ могут перекрыть несколько улиц

Жителей Пензы предупредили об антитеррористических учениях по линии ФСБ, из-за которых на время перекроют движение транспорта.
Мероприятие будет проводиться оперативным штабом в период с 13 по 14 сентября на территории Первомайского района города и Пензенского района области.
Конкретное время и легенда учений не уточняются.
«В этой связи возможны временные ограничения дорожного движения по улицам Терновского, Центральной, Перспективной, Рябова, Пушанина», - пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
Ранее сообщалось, что в областном центре закрыли дорогу от улицы Рябова до Бийской. Причина - планово-предупредительный ремонт моста через реку Пензу.
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